La Nazionale italiana di baseball è già al lavoro in quel di Fossano (Cuneo) e si avvicina sempre di più l’appuntamento con l’esordio agli Europei, dove gli azzurri cercheranno di arrivare fino in fondo in un torneo dal pronostico difficile, ma in cui il tifo del pubblico potrebbe aiutare i ragazzi allenati da Mike Piazza.

PITCHER

La novità più importante è rappresentata sicuramente dal ritorno dell’oriundo Thiago Da Silva, che dopo aver condotto San Marino allo Scudetto indosserà ancora una volta la maglia azzurra con cui ha conquistato lo scettro continentale ne 2010 e nel 2012.

Dal monte, altri titolari sembrano provenire proprio dalla squadra del Titano, come Nicola Garbella, mentre dalla Fortutudo Bologna sono stati chiamati nomi importanti come Alex Bassani, Filippo Crepaldi e Angelo Palumbo. Una menzione la merita inoltre Matteo Bocchi, ex Bologna, scelto dai Chicago Cubs e militante nelle minors americane.

GIOCATORI DI CAMPO

Ci sarà Federico Celli, uno dei migliori battitori del campionato, che insieme ad Erik Epifano e Leo Ferrini ha costruito tante delle corse che hanno portato il titolo a San Marino, con il parmigiano Noel Gonzalez e Dario Pizzano (nelle minors) a completare la batteria di esterni.

Anche in base si farà affidamento su un “americano” ovvero Vito Friscia dei Jersey Shore Blue Claws, team di High A secondo la nuova riforma dei campionati oltreoceano, mentre Alessandro Deotto di Collecchio e Alberto Mineo di Parma si giocheranno la titolarità nella posizione di catcher.

Foto: FIBS