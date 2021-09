ATP Metz, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Marco Cecchinato in tabellone

Dal 20 al 26 settembre il torneo di Metz (Francia) sarà uno degli eventi da seguire a partire dalla prossima settimana. Gli US Open sono un ricordo e si cerca di concludere nel migliore dei modi la stagione in ambito tennistico.

In questa sede saranno tre gli azzurri al via: Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Marco Cecchinato. Sonego, testa di serie n.5, affronterà l’ostico ungherese Marton Fucsovics e non sarà un incrocio semplice per la nota solidità del magiaro, tennista che solitamente non regala nulla all’avversario. Fucsovics guida 2-1 nei precedenti, ma nell’ultimo match disputato sul rosso di Montecarlo il piemontese ha ottenuto quest’anno il successo.

Sonego che poi in caso di successo affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Martinez e l’australiano Popyrin, mentre nei quarti potrebbe essere l’iberico Pablo Carreno Busta l’avversario. In semifinale gli incroci sono quelli di Gael Monfils o del georgiano Nikoloz Basilashvili. In un possibile atto conclusivo c’è il polacco Hubert Hurkacz a poter recitare il ruolo del primattore.

Da notare che Mager e Cecchinato siano stati inseriti nello stesso quarto di Monfils e Basilashvili: il siciliano affronterà un qualificato, mentre il ligure giocherà proprio contro il georgiano.

IL TABELLONE DEL TORNEO DI METZ

(1) Hurkacz, Hubert POL vs Bye

(WC) Pouille, Lucas FRA vs Qualifier

(WC) Barrere, Gregoire FRA vs Pospisil, Vasek CAN

(WC) Murray, Andy GBR vs (6) Humbert, Ugo FRA

(4) de Minaur, Alex AUS vs Bye

Rinderknech, Arthur FRA vs Giron, Marcos USA

Gasquet, Richard FRA vs Qualifier

Qualifier vs (7) Khachanov, Karen RUS

(8) Basilashvili, Nikoloz GEO vs Mager, Gianluca ITA

Davidovich Fokina, Alejandro ESP vs (PR) Simon, Gilles FRA

Qualifier vs Cecchinato, Marco ITA

Bye vs (3) Monfils, Gael FRA

(5) Sonego, Lorenzo ITA vs Fucsovics, Marton HUN

Martinez, Pedro ESP vs Popyrin, Alexei AUS

Chardy, Jeremy FRA vs Struff, Jan-Lennard GER

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo ESP

Foto: LaPresse