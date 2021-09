ATP Metz 2021: Hubert Hurkacz vince la terza finale del 2021, battuto Pablo Carreno Busta in due set

Quando arriva in finale, Hubert Hurkacz semplicemente vince sempre. Alla quarta volta in un ultimo atto a livello ATP, la terza del 2021, il polacco conquista di nuovo la vittoria. E’ lui il nuovo campione dell’ATP 250 di Metz, in cui supera in finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-6(2) 6-3. Hurkacz diventa così numero 12 del mondo, a poca distanza da quel 10 che rappresenta il suo massimo.

Eppure è l’iberico a partire meglio: strappa il servizio al suo avversario a 15 nel terzo gioco. Il vantaggio però dura poco: è molto buono il quarto game in risposta del polacco, che trova uno splendido pallonetto difensivo per portare via la battuta a 30 a Carreno Busta. Si va così al tie-break, e dall’1-2 Hurkacz vince tutti i sei punti successivi, chiudendo il parziale.

C’è meno storia nel secondo set: dopo uno scambio di break nella fase iniziale, per il polacco le cose si fanno più semplici a partire dalla metà. Riesce meglio il discorso legato alla spinta dal fondocampo, sono di più le varianti a disposizione ed arrivano così tutti i giochi dal 2-3 al termine, con il torneo che ha un vincitore dopo un’ora e 22 minuti.

I due mettono a segno lo stesso numero di punti vinti con la prima, 27, ma diversi sono gli altri numeri: su 34 per Hurkacz (79%), su 47 per Carreno Busta (57%). Passa poi dalla buona efficacia sulla seconda da parte del polacco (64% con 14/22 contro 63% con 10/16) l’esito conclusivo di un confronto nel quale vince 67 punti, a differenza dei 52 dell’avversario.

