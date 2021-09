ATP Metz 2021: Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta giocheranno la finale nella Mosella

Giorno di semifinali all’ATP 250 di Metz, dove nessuna delle due sfide di scena oggi va al terzo set, ma non per questo lo spettacolo è poco. Arrivano in finale il polacco Hubert Hurkacz, che già così fa un bel balzo nella lotta per le ATP Finals, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che invece tenta di rientrare in maniera quasi disperata nella contesa che porta verso il Pala Alpitour di Torino.

Nella prima semifinale ci vuole un’ora e mezza a Hurkacz per battere il tedesco Peter Gojowczyk, che inizia più convinto e sfiora due volte il break, ma alla fine è costretto a cedere il primo parziale per 6-4. Il polacco perde il servizio all’inizio del secondo set, ma lo recupera nell’ottavo gioco e poi porta a casa il tie-break per 7-4, al quarto match point dopo averne avuti due già sul 6-5.

Lotta ancor più furiosa per Carreno Busta contro l’ultimo dei padroni di casa, Gael Monfils. Il transalpino è il primo a partire forte, volando rapidamente sul 3-0, ma viene ripreso piuttosto in fretta e, poi, è costretto a cedere una seconda volta il servizio e a subire il 7-5. Nel secondo parziale nessuno dei due ha occasioni realmente significative prima del tie-break, in cui Monfils ha quattro chance per allungare il match, di cui tre di fila, ma le spreca tutte e, al secondo match point, è costretto a cedere all’iberico.

In caso di successo finale Hurkacz, nella classifica ATP normale, diventerebbe numero 12 superando il canadese Denis Shapovalov, mentre per quanto riguarda Carreno Busta resterebbe la sedicesima posizione.

