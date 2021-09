Anthony Joshua-Oleksandr Usyk, il Mondiale dei massimi che non ti aspetti: AJ difende le cinture contro The Cat

I grandi appassionati di boxe speravano che il 2021 fosse l’anno buono per avere un unico e indiscusso Campione del Mondo dei pesi massimi, ma purtroppo l’appuntamento con il match dei sogni sarà ben che vada nel 2022. Ammesso e non concesso che Anthony Joshua e Tyson Fury riescano a regolare gli insidiosissimi avversari che si troveranno di fronte nelle prossime due settimane, uscendo illesi da sfide decisamente ardue e riuscendo così ad accordarsi senza avere più bastoni tra le ruote (leggasi Deontay Wilder nello specifico).

Stasera (attorno alla mezzanotte italiana) toccherà ad Anthony Joshua salire sul ring per sfidare Oleksandr Usyk. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO sarà supportato dalla folla del Tottenham Hotspur Stadium di Londra e cercherà di difendere le quattro cinture iridate, riprese il 7 dicembre 2019 nella rivincita contro Andy Ruiz Jr. (unico uomo in grado di sconfiggerlo in carriera, sei mesi prima a Las Vegas) e tenute agevolmente al petto demolendo il bulgaro Kubrat Pulev lo scorso 12 dicembre. Il 31enne, che vanta un record di 24 vittorie (22 per ko) e 1 sola sconfitta (prima del limite), si rimetterà in gioco e sarà chiamato a un impegno decisamente ostico, forse tra i più ardui della carriera.

Il Campione Olimpico di Londra 2012 (tra i supermassimi, discusso verdetto contro Roberto Cammarelle) aveva battuto Wladimir Klitschko nel 2017, questa volta sarà un altro ucraino a cercare di impensierirlo, probabilmente il suo avversario più quotato a livello tecnico degli ultimi quattro anni (con buona pace di Andy Ruiz Jr.). Il ribattezzato AJ dovrà vedersela col 34enne Oleksandr Usyk, dominatore dei pesi massimi leggeri. Nella categoria di peso inferiore, infatti, il rinominato The Cat è stato Campione del Mondo per tutte le sigle e, dopo aver unificato le cinture il 21 luglio 2018 demolendo il russo Murat Gassiev a Mosca e averle difese quattro mesi dopo a Manchester contro il padrone di casa Tony Bellew, ha deciso di fare il salto tra i massimi raccogliendo le affermazioni sullo statunitense Chazz Witherspoon (ritiro, nel 2019) e il britannico Dereck Chisora (verdetto unanime con annesso titolo intercontinentale WBO, il 31 ottobre 2020).

Come detto il match non era nelle previsioni, poi l’obbligo di Fury di combattere contro Wilder ha convinto Joshua ad accettare la sfida dell’ucraino, candidato sfidante numero 1 per la WBO. Tutto tranne che un compito semplice: Usyk è agile e potente, è esperto e imbattuto (18 vittorie, 13 prima del limite), è dotato di colpi notevoli e di un discreto gioco di gambe. A Joshua servirà non soltanto la proverbiale precisione dei propri colpi e il delicato gioco di jab che lo contraddistingue, ma anche grandissima scaltrezza contro un rivale desideroso di piazzare il colpaccio e di scrivere una nuova grande pagina di storia del pugilato. Ricordiamo che Usyk ha conquistato la medaglia d’oro a Londra 2012 tra i pesi massimi, battendo per 14-11 il nostro Clemente Russo.

Diamo uno sguardo ad altri dati interessanti. La cerimonia del peso andata in scena ieri ha sancito i tonnellaggi dei due pugili: Anthony Joshua pesa 240 libbre (ovvero 108,86 kg), mentre Usyk gli concede più di otto chilogrammi visto che la lancetta si è fermata su 221 libre (ovvero 100,24 kg). Per quanto concerne le borse, stimate dai media britannici: 15 milioni di sterline per Joshua, 3 per Usyk.

Foto: Lapresse