WTA Toronto 2021, tre assenze e un ritorno: out Osaka, Kenin e Swiatek, rientra Halep

Il tennis torna al suo battito cardiaco regolare dopo il torneo olimpico. Dopo un po’ di riposo per i grandi nomi, si parte con la grande stagione sul cemento con il National Bank Open, già Rogers Cup, che si svolgerà a Toronto, sia in ambito maschile che femminile. Soffermandoci su quest’ultimo, a pochi giorni dal via ufficiale sono arrivati tre forfait importanti.

Il torneo canadese ha infatti perso tre nomi di spicco come Naomi Osaka, Sofia Kenin e Iga Swiatek. Partiamo dalla giapponese, numero 2 al mondo, che non ha dato una motivazione per rinunciare, scrivendo poche semplici parole sui social: “Sono dispiaciuta di saltare Montreal quest’anno. Mando i miei migliori auguri ai fan, al torneo e allo staff. Spero di rivedervi in Canada il prossimo anno“.

La Swiatek invece adduce la sua assenza ad un bisogno di riposo dopo la stancante prima parte di stagione: “Non riuscirò ad essere a Montreal, la prima parte della stagione è stata così intensa che necessito di qualche giorno di riposo e preparare i prossimi mesi“. Per la Kenin invece la mancata partecipazione è dovuta al problema al piede che si porta dietro da Wimbledon: “Sono infastidita di non esserci. Nonostante stia facendo progressi, il mio infortunio al piede non mi permette di giocare al mio miglior livello“.

Per tre assenze pesanti, ci sarà però un rientro importante: quello di Simona Halep. Assente dal circuito dagli Internazionali d’Italia, la sua assenza l’ha costretta ad abbandonare la top 10 delle classifiche mondiali dopo 373 settimane. Ma in una recente intervista a Digi Sport, la rumena ha dato il suo appuntamento al Canada per poter scalare nuovamente la classifica.

