WTA Cincinnati 2021, il tabellone di Camila Giorgi: esordio difficile contro Jessica Pegula e un percorso da brividi

Non è abituata alle cose facili Camila Giorgi e probabilmente lei stessa neanche le ama particolarmente. Di sicuro, avrà pane i per i suoi denti visto il percorso tracciato nel WTA 1000 di Cincinnati.

L’azzurra, finita sulla bocca di tutti per la propria vittoria a Montreal perdendo solo un set e spadroneggiando contro rivali meglio posizionate in classifica, ha impressionato per il livello di gioco espresso. La domanda però che si pongono tutti è la seguente: fino a quando durerà? Indubbiamente, la sfida in questo 1000 è molto complicata perché bisogna tener conto di un contesto agonistico molto qualificato e delle energie fisiche che potrebbero iniziare a scarseggiare.

Ebbene, la marchigiana dovrà quindi prepararsi ad affrontare, nella migliore delle ipotesi, tante tenniste di altissimo profilo. Si comincia quest’oggi già alla grande con il match contro l’americana Jessica Pegula (n.30 del mondo, ma n.13 della Race). Ebbene, l’ultimo precedente è recentissimo, visto che le due si sono affrontate in semifinale in Canada e Giorgi l’ha sputata in tre set, con la statunitense unica ad aggiudicarsi una frazione contro l’azzurra nel torneo. Si prospetta, pertanto, una partita molto equilibrata in cui saranno i dettagli a fare la differenza.

A seguire la nostra portacolori potrebbe incrociare la rumena Simona Halep, “precipitata” in classifica (n.14) a causa di tanti infortuni. Il bilancio dei precedenti è favorevole ad Halep con una vittoria nell’unico incontro disputato in passato a Miami di ben sei anni fa. Negli ottavi di finale vi potrebbe essere l’ennesimo incrocio di quest’ultimo periodo con la ceca Karolina Pliskova, sconfitta nelle ultime tre partite andate in scena (ultima delle quali la Finali a Montreal). A seguire una tra la belga Elise Mertens (già battuta a Montreal da Camila) e Aryna Sabalenka potrebbe essere l’avversaria e soprattutto nel caso di un match contro la bielorussa (testa di serie n.3) c’è da preoccuparsi.

In un’eventuale semifinale i nomi sono sono quelli di Belinda Bencic, Bianca Andreescu e di Naomi Osaka e chiaramente quest’ultima è la tennista dalle qualità maggiori, anche se in un momento personale estremamente particolare. La giapponese e l’azzurra hanno giocato due volte in passato ed è stata sempre Naomi a prevalere piuttosto nettamente. L’atto conclusivo poi porta all’incrocio possibile con la n.1 del mondo Ashleigh Barty, ma anche ad altri nomi come Vika Azarenka, Elina Svitolina, Garbine Muguruza e Petra Kvitova. Si può capire, quindi, che la strada sarà molto in salita.

