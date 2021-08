WTA Chicago 2021: nel giorno di Paolini avanti Kostyuk, fuori Zidansek. Si rivede Françoise Abanda

Si è concluso nella notte il programma relativo a qualificazioni e primi turni del torneo WTA 250 di Chicago, che segue in sequenza temporale un 125 giocato nella settimana appena conclusa. E a proposito di conclusione, non tutti gli incontri sono stati portati a termine: la svedese Rebecca Peterson e la ceca Marie Bouzkova, sul punteggio di 7-6 0-1, dovranno attendere domani.

Paolini-Doi

Per il resto, la russa Varvara Gracheva torna a farsi notare per davvero per la prima volta dal Roland Garros; è suo infatti il colpo di giornata con l’eliminazione della slovena Tamara Zidansek (6-3 1-6 6-2), che è al secondo match stagionale nella stagione estiva americana e ha perso anche il primo, a Cincinnati, di fronte al ben più duro ostacolo rappresentato dalla lettone Jelena Ostapenko.

Va invece avanti senza problemi (6-0 6-3) l’ucraina Marta Kostyuk, numero 8 del seeding: troppo grande la differenza tra lei e la canadese Katherine Sebov, numero 880 del ranking WTA. Niente derby ucraino, però, visto il successo dell’estone Kaia Kanepi (3-6 6-2 7-5) su Anna Kalinina.

A proposito di Canada, si rivede Françoise Abanda, che alcuni anni fa era considerata tra i grandi prospetti del Paese del dopo-Bouchard. Sia la star principale che quella in divenire, però, non hanno dato seguito alle speranze con i fatti; Abanda, in particolare, è attualmente ben oltre la trecentesima posizione mondiale, ma stavolta ha un ritorno di fiamma che le consente di eliminare la montenegrina Danka Kovinic per 6-4 6-2. Dalle qualificazioni, invece, entrano la rumena Ana Bogdan, la kazaka Zarina Diyas, l’americana Quinn Gleason e la sorprendente indonesiana Andila Sutjiadi.

Foto: LaPresse