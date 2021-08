WTA Chicago II 2021: esordio con vittoria per Jasmine Paolini

Buona la prima per Jasmine Paolini nel torneo WTA di Chicago II. La tennista toscana supera in due set la giapponese Misaki Doi, numero 95 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Una buona prestazione per l’azzurra in un match caratterizzato dai tantissimi break, sette solo nella prima frazione.

Partita che inizia subito con break di Paolini e controbreak immediato della giapponese. L’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria nel quinto game. Dal 2-2 al 5-4 per l’azzurra ci sono ben cinque break consecutivi, con la numero 100 del mondo che riesce finalmente a tenere la battuta nel decimo gioco ed a chiudere il primo set in proprio favore per 6-4.

Il secondo set è quasi un monologo della toscana. Paolini scappa sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Doi riesce ad accorciare sul 4-2, ma un nuovo break (addirittura a zero) porta l’azzurra sul 5-2 e poi successivamente sul 6-2 che mette la parola fine all’incontro.

Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra la francese Alize Cornet, testa di serie numero 9, e la ventunenne americana Ann Li.

Foto: LaPresse