WTA Chicago 2021, Elina Svitolina trionfa in Finale! Alizé Cornet ko in due set

Pronostici rispettati e Finale conquistata da Elina Svitolina (n.6 del mondo). L’ucraina ha fatto valere il suo peso di palla e la propria esperienza nella sfida contro la francese Alize Cornet (n.68 WTA). Il 7-5 6-4 è stato la logica di conseguenza di quanto si è visto in campo in due ore esatte di gioco e per Svitolina sicuramente è una bella iniezione di fiducia in vista degli imminenti US Open.

Nel primo set l’ucraina parte subito forte, andando avanti di un break nel 2° gioco e aggredendo la sua avversaria. Il servizio tradisce Elina nel quinto gioco, permettendo a Cornet di pareggiare i conti nel sesto game. La top-10 deve superare delle difficoltà nel corso del settimo e undicesimo gioco, annullando quattro palle break. Brava però a tenere botta e sfruttare la chance concessa dall’avversaria nel 12° game, strappandole il servizio e archiviando la frazione sul 7-5.

Nel secondo set si assiste al “Festival del break” e nei numerosi scambi di break e di controbreak è la n.6 del mondo a trovare lo spunto decisivo per far calare il sipario sul 6-4 in una frazione in cui il fattore mentale ancor più di quello fisico è stato assai determinante.

Svitolina conclude con 2 ace, il 61% dei punti vinti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, raccogliendo il 50% dei quindici in risposta alla seconda di Cornet.

Foto: LaPresse