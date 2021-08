WTA 1000 Cincinnati 2021, il tabellone. Rientrano Osaka e Barty, Giorgi verso una Special Exempt

Come per gli uomini, anche per le donne è il momento del rush finale prima degli US Open. Il circuito WTA si trasferisce nella prossima settimana a Cincinnati, in Ohio, come preparazione per il quarto Slam di questo 2021. Il cemento di questo torneo, che torna ‘a casa’ dopo il temporaneo trasferimento dello scorso anno a Flushing Meadows, rivedrà molti rientri in campo.

Perché le prime due giocatrici del mondo, Ashleigh Barty e Naomi Osaka, torneranno alle competizioni dopo il loro percorso alle Olimpiadi, deludente per la seconda con l’eliminazione prematura, un po’ più soddisfacente per la prima che ha potuto festeggiare il bronzo nel doppio misto. Approccio morbido per l’australiana che debutterà con una qualificata, più duro per la giapponese che potrebbe avere subito uno scontro performante con Cori Gauff.

Da tenere d’occhio la seconda parte di tabellone: l’ucraina Elina Svitolina, fresca del bronzo olimpico, avrà al debutto una tra Angelique Kerber e Maria Sakkari, non certo il debutto che tutte sognano. Nello stesso settore sono inserite Jennifer Brady, Petra Kvitova e soprattutto Iga Swiatek, anche lei al rientro dopo le Olimpiadi.

Non c’è Italia nel tabellone principale, almeno ad ora, ma potrebbe fare capolino all’improvviso Camila Giorgi. La tennista marchigiana, ancora impegnata nelle semifinali a Toronto, in teoria sarebbe inserita nelle qualificazioni, ma le potrebbe essere affidato il ruolo di Special Exempt. Curiosamente la sua avversaria sarebbe la stessa del match di stanotte, l’americana Jessica Pegula. CI sarà invece nelle qualificazioni Jasmine Paolini, che debutterà con la Sevastova.

