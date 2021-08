Vuelta a España, Giulio Ciccone si aspettava di più. Ma la condizione sembra in leggera crescita

Giulio Ciccone si appresta ad affrontare una terza ed ultima settimana della Vuelta a España 2021 con più motivazione rispetto agli scorsi giorni. Difatti, nella quindicesima frazione con l’arrivo in cima ad El Barraco, che ha anticipato il giorno di riposo, il capitano della Trek-Segafredo ha ottenuto un eccellente quinto posto regolando la volata dei migliori, e agguantando così il miglior risultato ottenuto sinora in questa 76esima edizione della corsa a tappe iberica.

Tappa dopo tappa, proprio in questi giorni sembra essere cambiato lo stato di forma del 26enne abruzzese, che pian piano ha cercato di andare alla ricerca di una crescita sul suo terreno preferito, la salita, provando più volte a farsi vedere nel momento in cui la strada iniziava ad inerpicarsi. Il tutto sintomo di una voglia di riscatto dopo una prima parte di Vuelta leggermente sottotono.

Non è comunque riuscito a fare la differenza nonostante in suoi continui tentativi di attacco, ma col proseguo della corsa è riuscito a trovare il ritmo giusto per affiancare i migliori del parterre. Soprattutto ieri ha dato tutto quello che poteva, ma senza riuscire ad ottenere la chance giusta per giocarsi a fondo le sue carte sia per recuperare posizioni in classifica, che per puntare ad una vittoria di tappa che potrebbe essere, in qualche modo, liberatoria.

Giulio è apparso molto volenteroso e dotato di un coraggio che, come di consueto, non gli manca mai. Purtroppo però, sono proprio le gambe che si sono poste un certo limite che l’abruzzese non riesce proprio a superare per poter ambire ad una top 10 che potrebbe, in qualche modo, appagarlo. Difatti domani si presenterà al via della sedicesima tappa in 12ª posizione, a 6’47” dal leader Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), a 45″ dalla Top10. Non sarà facile, ma siamo certi che cercherà di dare il massimo sino all’ultimo istante di gara.

Foto: Lapresse