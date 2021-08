Vuelta a Espana, Giulio Ciccone non brilla nella prima esperienza da capitano. Anche oggi in apnea sullo strappo finale

La Vuelta a España 2021 è agli archivi per la sua prima metà. Primoz Roglic si trasforma come sempre in terra iberica e sta correndo da vero e proprio dominatore, trovando un po’ di opposizione dalla coppia della Movistar composta da Enric Mas e Miguel Angel Lopez; un po’ più indietro, in lotta per un piazzamento in top 10, c’è Giulio Ciccone.

Bene ma non benissimo: si può descrivere così fino ad ora la Vuelta dell’abruzzese della Trek-Segafredo, ora al dodicesimo posto nella generale a 6’22” dalla maglia rossa di Odd Christian Eiking e a 4’26” da Roglic. Spesso fra i migliori, ma in ogni frazione è sempre sembrato che mancasse qualcosa, il cosiddetto centesimo per fare una lira. Equivalente al non mantenere le ruote dei primissimi quando più conta.

Anche oggi, sul traguardo di Valdepeñas de Jaen, Giulio non ha tenuto le ruote di Roglic e Mas, ma nemmeno quelle di Egan Bernal, anche lui lontano parente rispetto a quello visto al Giro d’Italia. L’azzurro ha chiuso la frazione al diciassettesimo posto, prendendosi 23 secondi da Roglic e arrivando dietro a tutti gli uomini di classifica. Una scena che si è ripetuta spesso durante questa Vuelta: mai alla deriva, ma sempre, o spesso, leggermente dietro ai migliori nei giorni che contano.

Finora la prima esperienza di Ciccone come capitano in un Grande Giro è da sufficienza risicata. I mezzi ci sono tutti, basta ricordarsi la prima parte del Giro d’Italia di quest’anno in cui, fino a prima della caduta e del conseguente ritiro, stava figurando ottimamente con chance di puntare al podio. In Spagna, forse per una condizione non straripante o l’inesperienza nel curare le ruote giuste, l’azzurro sta vivendo una Vuelta un po’ in penombra. Ci sono ancora tanti chilometri per dare una visione diversa alla sua gara, ma dovrà sicuramente dare qualcosa in più per cambiare la prospettiva.

