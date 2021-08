Vuelta a España 2021, Roglic tiene tutto sotto controllo. Movistar ci prova senza convinzione. E cresce Bernal..

Non è successo praticamente nulla, tra gli uomini di classifica, nell’odierna quattordicesima tappa della Vuelta a España 2021, la Don Benito-Pico Villuercas. Benché la frazione di oggi proponesse l’unico arrivo in quota della seconda settimana, nessuno ha realmente provato a fare un’azione convinta. Il motivo di questo immobilismo è presto detto: l’erta conclusiva era troppo semplice e non aveva senso consumare energie in attacchi che avrebbero pagato pochi dividendi.

L’unico che ci ha fatto uno scatto è stato Miguel Angel Lopez, ma il colombiano, al traguardo, ha guadagnato appena 4″ sul grande favorito per il successo finale Primoz Roglic. Se da un lato la Movistar ha due capitani che sembrano essere, ad oggi, le uniche valide alternative allo sloveno, dall’altro, a causa dei ritiri di Valverde e Jacobs, non ha gli uomini in grado di spianare il terreno per gli attacchi dei suoi leader.

Come si è visto oggi, Lopez, che essendo più distante da Roglic di Enric Mas deve attaccare per primo, è costretto a muoversi quando il gruppo è ancora assai nutrito. La Jumbo-Visma del campione uscente, al contrario della Movistar, invece, ha ancora tutti gli effettivi a diposizione. Inoltre, corridori come Steven Kruijswijk e Sepp Kuss riescono a rimanere al fianco del loro leader fino agli ultimissimi chilometri delle salite.

Mentre tra Roglic e i Movistar finiva con un sostanziale pareggio, si è rivisto un buon Egan Bernal. Il vincitore del Giro è arrivato insieme a Roglic, Mas ed Haig e ha staccato il compagno Adam Yates. Il colombiano è a quasi tre minuti da Roglic e il successo finale, per lui, sembra un obiettivo ormai irraggiungibile. Nella terza settimana, però, potrebbe impreziosire la sua Vuelta vincendo sui Lagos de Covandonga, salita storicamente cara ai suoi connazionali, o sul terribile Altu d’El Gamoniteiru.

Foto: Lapresse