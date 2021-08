Una giornata assolutamente da dimenticare. L’attacco in salita devastante, poi un paio di curve a velocità esagerata in discesa che l’hanno costretto all’errore e alla caduta. La Maglia Rossa persa in favore di Eiking. Non una decima tappa da sogno per Primoz Roglic che in ogni caso non ha riportato grossi dolori a livello fisico e può ripartire al meglio per la caccia al terzo trionfo consecutivo alla Vuelta a España.

Lo sloveno ha commentato così, con il sorriso dopo il traguardo, il suo errore: “Senza la caduta starei meglio, ma le corse sono così. Senza rischiare non si vince, quindi va bene così”.

In ogni caso ha dato una dimostrazione di forza impressionante in salita, con un allungo al quale nessuno dei rivali è riuscito a resistere: è nettamente superiore a tutti.

Prosegue: “Andavo troppo veloce. La strada era molto scivolosa e io andavo semplicemente un po’ troppo veloce”.

Foto: Lapresse