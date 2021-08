Vuelta a España 2021, pagelle di oggi: show di Romain Bardet. Ci provano Lopez e Ciccone, bene Eiking

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2021

Romain Bardet, voto 10: dopo le sfortune dei giorni passati (per lui anche una brutta caduta), arriva una grande gioia. È tornato il vero Bardet: va all’attacco da lontano, agguanta la Maglia dei GPM ai danni di Caruso, poi decide di dare tutto sull’ascesa finale e va a prendersi uno spettacolare trionfo in solitaria, tornando a vincere in un grande giro dopo tre anni.

Jay Vine, voto 8: nonostante una caduta brutale, a causa di un contatto con la sua ammiraglia, riesce comunque a rimettersi in bici (era stato a lungo a terra) e rientra sui compagni di fuga. Chiude terzo, ma merita quanto una vittoria questa prestazione del corridore dell’Alpecin-Fenix.

Miguel Angel Lopez, voto 7: dimostra di avere la gamba migliore di tutti il colombiano della Movistar che attacca a 4 chilometri dal traguardo e guadagna diversi secondi, salvo poi essere quasi ripreso sul finale. Nei prossimi giorni può assolutamente fare la differenza.

Primoz Roglic, voto 6,5: oggi sfrutta il lavoro della sua Jumbo-Visma, si mette in proprio solamente sul finale. Appare ancora in controllo, la cronometro finale è dalla sua: se dovesse proseguire così, avrebbe il terzo titolo in tasca.

Giulio Ciccone, voto 6: tanto coraggio, è quello che ci vuole. L’abruzzese prova ad attaccare da lontano, ma viene raggiunto dall’accelerazione della Jumbo-Visma, pagando poi qualche secondo sul traguardo. Fondamentale trovare la gamba dei giorni migliori nell’ultima settimana, per lanciare l’assalto alla top-10 e tentare di vincere una tappa.

Odd Christian Eiking, voto 7: anche oggi perde solamente 20” e mantiene la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Chi l’avrebbe mai detto? Il norvegese continua a stupire, se dovesse superare la tappa di domani, visto poi il giorno di riposo, nessun risultato gli sarebbe precluso.

