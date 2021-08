Vuelta a España 2021, pagelle di oggi: Primoz Roglic domina a cronometro, sorprende Andrea Bagioli

PAGELLE PRIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2021

Primoz Roglic, voto 10: la Vuelta è il suo campo ideale di battaglia. In più, con una condizione di questo calibro, dopo l’oro olimpico a cronometro a Tokyo, in una prova del genere diventa praticamente impossibile batterlo. 7,1 chilometri volati in quel di Burgos per il fenomeno sloveno della Jumbo-Visma che a 49.922 km/h va a prendersi il sesto successo di tappa nella corsa iberica, dando già un segnale chiaro per la caccia al terzo titolo consecutivo.

Alex Aranburu, voto 8: impressionante e sorprendente allo stesso tempo la prova dell’iberico dell’Astana Premier Tech. Un velocista atipico, mai performante a livello assoluto nelle prove contro il tempo, che addirittura rischia il colpaccio. Per lunghi tratti al comando deve arrendersi solamente alla fine ad un Roglic inarrivabile.

Jan Tratnik, voto 7,5: tra i papabili per il podio di oggi lo sloveno della Bahrain-Victorious non tradisce le aspettative e chiude terzo, a 8” dal connazionale.

Andrea Bagioli, voto 8: impressionante la prova dell’azzurro della Deceuninck Quick-Step. Un brutto infortunio ha limitato le prestazioni del giovane lombardo in questo inizio di stagione, ma è pronto ad uscire in modo prorompente. Settimo e primo nella classifica degli under, può sicuramente trovare qualche colpo importante in questa Vuelta.

Aleksandr Vlasov, voto 7: come previsto, tra gli uomini di classifica, è colui che limita al meglio i danni. Decimo a soli 14” da Roglic: in salita può far bene ed ambire al podio finale.

Richard Carapaz ed Egan Bernal, voto 5,5: cronometro praticamente appaiata per i due uomini di classifica della Ineos Grenadiers che perdono rispettivamente 25” e 27”.

Mikel Landa, voto 4,5: le prove contro il tempo continuano ad essere il suo incubo. Addirittura 39” persi su un percorso non impossibile per le sue caratteristiche.

Foto: Lapresse