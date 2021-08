Vuelta a España 2021 oggi, ottava tappa: percorso, altimetria, favoriti. Tornano in scena i velocisti

Ottava tappa alla Vuelta a España 2021: sabato particolare nella corsa iberica, dedicato ai velocisti, che in queste prime giornate hanno avuto diverse opportunità per mettersi in mostra. In programma la Santa Pola-La Manga del Mar Menor, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

La Santa Pola-La Manga del Mar Menor è lunga 173,7 chilometri e non prevede alcuna asperità dal punto di vista altimetrico. Ci sono giusto una paio di dentelli, non considerati GPM, a circa sessanta chilometri dall’arrivo. Il traguardo volante si trova al chilometro 104,5. La vera peculiarità di quest’ottava tappa sarà la città sede d’arrivo. La Manga del Mar Menor, infatti, è un’isola barriera che divide la laguna nota, appunto, come Mar Menor dal Mar Mediterraneo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Altro duello tra i due corridori più attesi in chiave volata: la Maglia Verde Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) è il favorito d’obbligo per il successo di tappa, ma dovrà stare attento all’attacco di Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step). Il terzo incomodo potrebbe essere Arnaud Démare (Groupama FDJ), sempre supportato al meglio dalla propria squadra ma ancora molto lontano dalla migliore condizione.

In casa Italia ci si aspetta tanto da Alberto Dainese (Team DSM), che è apparso in crescita sprint dopo sprint: può sicuramente giocarsi il podio.