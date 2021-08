Secondo ed ultimo giorno di riposo alla Vuelta a España 2021. Giornata fondamentale per riordinare le idee in vista della terza settimana. La Movistar si trova in una posizione di vantaggio, potendo contare su due uomini come Enric Mas e Miguel Angel Lopez presenti nella top-5, servirebbe però un’impresa per puntare al titolo.

Il colombiano ha parlato oggi ai microfoni in conferenza: “Per vincere la Vuelta dobbiamo arrivare alla crono con oltre 2’ di vantaggio su Roglic. Sono più di trenta chilometri e lui è uno dei più forti al mondo in questa specialità. Dobbiamo prendere un buon vantaggio se vogliamo vincere la Vuelta. Le due tappe delle Asturie sono quelle chiave, in cui sarà deciso il podio. Quella di Lagos di Covadonga è una salita dura in una tappa difficile, possono succedere tante cose, ma non so se le forze e la condizione saranno le stesse di ora. Ci stiamo battendo da due settimane. Attaccare da lontano? Sarebbe l’ideale… avendo le gambe”.

Prosegue: “I compagni stanno facendo un lavoro enorme per me ed Enric, la fatica comincia a farsi sentire, Speriamo di averli tutti al massimo, siamo tutti stanchi, queste due settimane sono state lunghe. Le due tappe nelle Asturie faranno esplodere la corsa, anche senza grandi attacchi. Il nostro team ha sempre avuto due o tre capitani nei GT ed è buono avere più di una opzione. Poi la strada rimette ognuno al proprio posto, però è sempre una possibilità in più, perché arriviamo alla terza settimana con poche differenze. Ci sono ancora tappe dure e siamo molto vicini”.

In conclusione parole d’amore verso la sua nuova squadra: “Al momento è tutto bellissimo in Movistar, correre la Vuelta è un sogno sin da quando siamo arrivati qui, perché è la corsa di casa e il tifo del pubblico è evidente”.

Foto: Lapresse