La Vuelta a España 2021 ci sta restituendo un positivo Miguel Angel Lopez. Il ciclista colombiano della Movistar si sta elevando come uno dei protagonisti della corsa ciclistica spagnola, apparendo come uno dei candidati più accreditati al podio di Santiago di Compostela il prossimo 5 di settembre.

Dopo dei Grandi Giri un po’ tormentati e caratterizzati dalla sfortuna, ‘Superman’ si sta rivelando come uno dei migliori in salita in questa Vuelta, supportando al meglio il suo compagno di squadra Enric Mas e concludendo la frazione di oggi al terzo posto. La classifica generale lo vede ora quinto assoluto, ad un minuto e trentaquattro secondi da Primoz Roglic, in questo momento terzo ma leader virtuale, tralasciando Eiking e Martin che difficilmente concluderanno la loro Vuelta sul podio.

Miguel Angel Lopez si è detto assai soddisfatto dell’andamento della tappa odierna, non essendo sulla carta una giornata favorevole a lui e a Mas: “La squadra ha fatto davvero un grande lavoro quest’oggi. Lo strappo finale, corto ed esplosivo, non era adatto alle nostre caratteristiche, ma alla fine l’abbiamo portata a casa ed è passata una giornata difficile“.

In questo momento Roglic si sta dimostrando il più forte in questa Vuelta, ma il colombiano sa che lui e Mas hanno un vantaggio: “Siamo in due contro uno. Nella terza settimana può succedere di tutto: Roglic rimane il favorito, ma anche lui può incappare in certe giornate difficili“. Una candida ammissione di voler fare squadra con il proprio compagno per un obiettivo comune, spodestarlo dal trono di re di Spagna.

