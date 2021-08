Vuelta a España 2021, maxi-caduta: chi è rimasto coinvolto. Cambia la maglia roja, Bardet perde dodici minuti

L’odierna quinta tappa della Vuelta a España 2021, la Tarancón – Albacete, è stata contraddistinta da una maxi caduta avvenuta a dieci chilometri dall’arrivo. Gran parte del gruppo è stato coinvolto, ma in pochi, fortunatamente, si sono fatti male. Colui a cui è andata peggio, tra i favoriti, è stato il transalpino Romain Bardet. Il capitano del Team DSM, infatti, è arrivato al traguardo a dodici minuti dai primi e con numerose ferite in tutto il corpo.

La caduta, inoltre, è costata anche la maglia roja all’estone Rein Taaramae. Il corridore della Intermarché non si è fatto male, ma non è riuscito a rientrare in gruppo in tempo e ha ceduto oltre due minuti ai battistrada. Tra i corridori che sono finiti a terra, fortunatamente senza conseguenze, ci sono stati anche il campione olimpico Richard Carapaz (Team Ineos) e il leader della Bahrain Victorious Mikel Landa.

Anche i capitani della Movista, Enric Mas, Alejandro Valverde e Miguel Angel Lopez, sono stati coinvolti dalla caduta. Lievi conseguenze per l’ultimo citato. Superman, infatti, ha urtato una moto e ha riportato un graffio alla mano e alcune botte, a quanto pare non di notevole intensità, al fianco e al costato.

Non sono stati coinvolti nella caduta, invece, i due principali favoriti per il successo finale Primoz Roglic ed Egan Bernal. Lo sloveno si era fatto riportare nelle prime posizioni, da un compagno, proprio pochi istanti prima della caduta. Il colombiano, invece, ha evitato per un soffio di finire a terra.

Foto: Lapresse