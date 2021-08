Vuelta a España 2021, la Ineos rivela la corazzata che schiererà in Spagna. Presenti Egan Bernal, Richard Carapaz e Tom Pidcock

Sarà una Ineos a dir poco pazzesca quella che, sabato, troveremo ai nastri di partenza della Vuelta a España 2021. Il sodalizio britannico, infatti, sarà capitanato da Egan Bernal, il quale, dopo il successo al Giro d’Italia, si presenta al via del grande giro spagnolo come candidato principale al ruolo di antagonista del campione uscente Primoz Roglic. Per fronteggiare lo sloveno, che si è più volte dimostrato un avversario indigesto per Bernal, Egan potrà contare su una formazione che presenta un talento complessivo semplicemente sconfinato.

Innanzitutto, come braccio destro di Bernal, ci sarà il campione olimpico, nonché secondo classificato della scorsa Vuelta, Richard Carapaz. L’ecuadoriano è reduce dal Tour e dai Giochi, per cui potrebbe essere un po’ stanco, altrimenti sarebbe stato il leader del team al pari del colombiano. Parlando di gente che è tornata da Tokyo con un oro al collo, inoltre, in Spagna sarà della partita anche Tom Pidcock, all’esordio, in carriera, in un grande giro.

Per quanto concerne le frazioni di alta montagna, inoltre, il Team Ineos avrà a disposizione anche Adam Yates, il quale non ha ancora mai preso parte a un grande giro in questa stagione, e Pavel Sivakov, che alla Vuelta a Burgos non ha entusiasmato e, verosimilmente, sarà relegato al ruolo di gregario. Il russo è in possesso di un talento veramente notevole, ma le molteplici cadute ne stanno rallentando il processo di crescita.

Completeranno la selezione dello squadrone britannico, infine, l’ecuadoriano Jonathan Narvaez, già gregario di Bernal al Giro, il duttile neerlandese Dylan Van Baarle e l’azzurro Salvatore Puccio. Primoz Roglic avrà bisogno di una Jumbo-Visma veramente forte per riuscire a tenere testa questa Ineos.

Foto: Lapresse