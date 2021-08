Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti di oggi: Matthews favorito, Demare va a caccia di riscatto

E’ in programma oggi una delle tappe più difficili da pronosticare della Vuelta a España 2021. Si tratta della El Burgo de Osma-Molina de Aragón, una frazione, sostanzialmente, priva di grosse asperità, la quale, però, ha un ultimo chilometro che tira all’insù. Teoricamente, dunque, è più adatta a un corridore come Michael Matthews che non agli sprinter puri, anche se Arnaud Demare, in carriera, ha già vinto su arrivi simili, basti pensare alla tappa di Matera del Giro d’Italia 2020, e, dunque, va considerato uno dei favoritissimi.

Potrebbe tenere anche Jasper Philipsen, mentre, sulla carta, lo strappo finale dovrebbe essere troppo duro per Fabio Jakobsen. Il neerlandese, da U23, per la verità, amava questi traguardi, ma negli anni ha sacrificato parte della sua tenuta in salita per migliorare lo spunto veloce. Altri corridori decisamente portati per questo traguardo sono il danese Magnus Cort Nielsen e la coppia della UAE Team Emirates composta da Juan Sebastian Molano e Matteo Trentin.

Non ci sorprenderemmo, però, nemmeno se dovesse vincere Primoz Roglic. Il fuoriclasse sloveno, su questi arrivi, è fortissimo, data la sua esplosività. Alla Parigi-Nizza, quest’anno, ha battuto, e anche nettamente, Matthews in volata sul traguardo di Biot. Non è detto, però, che il leader della Jumbo-Visma faccia lo sprint oggi. Un grande giro è una gara diversa rispetto a una corsa di una settimana e Primoz potrebbe decidere di risparmiare energie nella frazione odierna.

I FAVORITI DELLA QUARTA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Michael Matthews

**** Arnaud Demare, Alex Aranburu

*** Jasper Philipsen, Magnus Cort Nielsen, Juan Sebastian Molano

** Fabio Jakobsen, Clement Venturini, Martin Laas, Piet Allegaert, Jhonnatan Narvaez, Sep Vanmarcke, Primoz Roglic, Matteo Trentin

* Stan Dewulf, Edward Planckaert, Felix Grossschartner, Maximilian Schachmann, Guillaume Martin, Andrea Bagioli, Florian Sénéchal, Tom Pidcock, Davide Cimolai, Alejandro Valverde, Luka Mezgec, Robert Stannard, Giulio Ciccone, Quinn Simmons

Foto: Michael Matthews