Oggi ci attende una delle frazioni più enigmatiche di quest’edizione 2021 della Vuelta a España. L’odierna Requena-Alto de la Montaña de Cullera, infatti, termina in vetta a una salita di poco meno di due chilometri, la quale ha una pendenza media dell’8,7%. In linea teorica, dovrebbe attenderci una sfida tra gli uomini di classifica più esplosivi, come Primoz Roglic, Alejandro Valverde e anche l’azzurro Giulio Ciccone.



Vi sono, però, ottime possibilità che possa andare la fuga. Domani, infatti, è in programma una frazione decisamente più dura rispetto a quella odierna e gli uomini di classifica potrebbero voler risparmiare le energie. Oltretutto, ci sono tanti corridori già lontani dalle posizioni di testa della graduatoria, i quali, però, sono molto adatti a questo arrivo, che potrebbero inserirsi nel tentativo del mattino con l’obiettivo di giocarsi il trionfo con un gruppo ristretto di atleti.

Su tutti, un corridore che potrebbe provare la fuga oggi è Maximilian Schachmann. Il tedesco, su un arrivo come quello odierno, è secondo solo a Primoz Roglic e se riuscisse a non portarsi lo sloveno in volata, avrebbe serie chance di successo. Anche corridori veloci, ma capaci di tenere in salita, come Alex Aranburu e Magnus Cort, inoltre, potrebbero optare per l’attacco mattutino. Anch’essi, con gli uomini di classifica più esplosivi, avrebbero poche chance su questo arrivo. Contro un pugno di fuggitivi, però, lo scenario cambierebbe totalmente.

I FAVORITI DELLA SESTA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Primoz Roglic

**** Alejandro Valverde, Maximilian Schachmann

*** Felix Grossschartner, Alex Aranburu, Giulio Ciccone

** Omar Fraile, Guillaume Martin, Andrea Bagioli, Magnus Cort Nielsen, Egan Bernal

* Clément Champoussin, Tobias Bayer, Edward Planckaert, Alexander Vlasov, Ion Izagirre, Luis Leon Sanches, Oscar Rodriguez, Gino Maeder, Wout Poels, Mikel Landa, Jonathan Lastra, Mauri Vansevenant, James Knox, Simon Carr, Rudy Molard, Odd Christian Eiking, Andreas Kron, Maxim Van Gils, Harm Vanhoucke, Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Robert Stannard, Michael Matthews, Michael Storer, Fabio Aru, Gianluca Brambilla, Quinn Simmons, Matteo Trentin, David De la Cruz, Adam Yates, Tom Pidcock, Richard Carapaz, Jhonnatan Narvaez