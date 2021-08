Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti di oggi: Demare e Dainese riusciranno a inserirsi nella lotta tra Jakobsen e Philipsen?

Torneranno in scena i velocisti nell’odierna ottava tappa della Vuelta a España 2021, la Santa Pola-La Manga del Mar Menor. In linea teorica, dunque, ci aspetta un altro duello tra il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il neerlandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Le due ruote veloci in questione, infatti, nei precedenti arrivi a ranghi compatti hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Proverà ad aggiungersi alla lotta per il successo, però, il transalpino Arnaud Demare (Gropupama-FDJ). La maglia ciclamino del Giro d’Italia 2020, per il momento, non ha impressionato, anche perché il suo treno non è stato efficiente come in passato. L’iridato U23 di Copenaghen 2011, tuttavia, resta un velocista di rango e può estrarre il coniglio dal ciclindro in qualsiasi occasione.



Cercherà di essere della partita, inoltre, anche il giovanissimo azzurro Alberto Dainese. Il corridore del Team DSM, pur non avendo un treno a sua disposizione, è stato in grado di raccogliere un terzo e un quarto posto negli ultimi due arrivi in volata. Se riuscisse a giocarsi le sue carte senza intoppi, un altro podio sarebbe alla portata.

I FAVORITI DELL’OTTAVA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Jasper Philipsen

**** Fabio Jakobsen, Arnaud Demare

*** Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano, Jordi Meeus

** Piet Allegaert, Michael Matthews, Jon Aberasturi, Riccardo Minali

* Clément Venturini, Alex Aranburu, Sacha Modolo, Martin Laas, Magnus Cort, Juan José Lobato, Davide Cimolai, Matteo Trentin

Foto: Lapresse