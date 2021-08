Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della decima tappa: ghiotta occasione per Matthews e Trentin a Rincòn de la Victoria

La Vuelta a España 2021 ripartirà oggi con la decima tappa, la Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria. Si tratta di una frazione per larghi tratti pianeggiante, ma poco prima del traguardo è presente il Puerto de Almachar, una salita di 10 chilometri al 5% di pendenza media. Si tratta di un’erta molto semplice nella prima parte, ma coi quattro chilometri finali assai impegnativi. Molto probabilmente, i fuggitivi del mattino sono destinati ad arrivare.

Difficilmente, infatti, le squadre degli uomini di classifica vorranno fare la gara, dato che il finale della tappa è perfetto per la maglia roja Primoz Roglic. Tra i corridori che cercheranno di inserirsi nel tentativo del mattino, sicuramente ci saranno atleti che uniscono spunto veloce e tenuta in salita, come ad esempio Michael Matthews, Matteo Trentin, Magnus Cort Nielsen e Alex Aranburu. Occhio anche a Maximilian Schachmann, chiamato a rifarsi dopo una prima settimana incolore.

La frazione odierna sarebbe perfetta pure per Andrea Bagioli. Il giovane talento della Deceuninck-Quick Step, però, è caduto due giorni fa e sulle sue condizioni c’è un punto di domanda. Tra le possibili sorprese, infine, attenzione alla coppia della Lotto Soudal composta da Andreas Kron e Maxim Van Gils. Il danese e il belga sono ambedue in ottima forma, come hanno dimostrato nelle gare di avvicinamento alla Vuelta, e il percorso della Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria è perfetto per esaltare le loro caratteristiche.

I FAVORITI DELLA DECIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Michael Matthews

**** Magnus Cort Nielsen, Alex Aranburu

*** Primoz Roglic, Maximilian Schachmann, Matteo Trentin

** Edward Planckaert, Omar Fraile, Jon Aberasturi, Jesus Herrada, Andrea Bagioli, Andreas Kron, Maxim Van Gils

* Clément Venturini, Stan Dewulf, Luis Leon Sanchez, Gino Mader, Jonathan Lastra, Fernando Barcelo, Jhonnatan Narvaez, Sep Vanmarcke, Robert Stannard, Quinn Simmons, Ryan Gibbons

Foto: @UAETeamEmirates:Fizza