Primoz Roglic è finito per terra per la seconda vola, durante questa Vuelta a España 2021, nel corso dell’odierna dodicesima tappa del grande giro spagnolo. Stavolta il corridore sloveno non è colpevole dell’incidente, dato che è stato coinvolto in una maxi-caduta di gruppo. Ad ogni modo, sembrerebbe che, fortunatamente, il fuoriclasse della Jumbo-Visma non si sia fatto nulla, come ha confermato anche il suo DS Grischa Niermann.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Niermann, dopo la tappa odierna, sulla caduta di Primoz Roglic: “Primoz sta bene e come lui anche Hofstede che è stato, a sua volta, vittima della caduta. Kruijswijk, invece, ha qualche graffio. Oggi non potevamo farci granché, siamo caduti insieme agli uomini della Ineos. Fortunatamente, nessuno ha avuto conseguenza gravi e possiamo continuare il nostro viaggio senza problemi“.



Anche Koen Bouwman, compagno di Roglic, ha parlato dell’incidente che ha coinvolto il suo capitano: “Quasi tutta la nostra squadra è caduta. Le strade spagnole sono molto scivolose e credo ci fosse dell’olio sull’asfalto oggi. Non è stato bello, ma fortunatamente siamo rientrati tutti in gruppo prima che iniziasse la discesa vera e propria. Roglic e Kruijswijk sono caduti in modo violento, ma non si sono fatti nulla. L’aspetto positivo è che oggi non abbiamo perso tempo“.

Foto: Lapresse