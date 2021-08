Il duo della Movistar composto da Enric Mas e Miguel Angel Lopez, a una settimana dalla fine della Vuelta a España 2021, sembra rappresentare l’unico vero ostacolo tra Primoz Roglic e la vittoria finale del terzo grande giro della stagione. Al momento Mas si trova a 35″ da Roglic, mentre Superman è a 1’28”. Distacchi non immensi, ma lo sloveno ha la cronometro dalla sua e, dunque, i due portacolori del sodalizio spagnolo sono chiamati a staccarlo pesantemente sulle salite della terza settimana.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Enric Mas dopo questi primi quindici giorni di Vuelta: “Il tracciato delle tappe di montagna dell’ultima settimana non offriva molte occasioni per attaccare. Nonostante ciò, però, il bilancio, per noi, è positivo. Io e Miguel Angel Lopez stiamo molto bene e ora vedremo se nella terza settimana riusciremo a inventarci qualcosa. Devo fare i complimenti ai corridori dell’Intermarché, poiché negli ultimi giorni si sono presi le loro responsabilità e hanno fatto una grande gara”.



Queste, invece, le parole di Miguel Angel Lopez: “Questi giorni sono stati molto duri e domenica abbiamo deciso di limitarci a giocare sulla difensiva. La squadra, nelle frazione di ieri, si è preoccupata soprattutto di non lasciare mai me ed Enric da soli e i nostri compagni hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo ceduto qualche secondo a Yates a El Barraco, ma la cosa non ci preoccupa“.

Foto: Lapresse