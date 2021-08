Vuelta a España 2021: crescita esponenziale per Jasper Philipsen, ormai tra i migliori velocisti al mondo

Le qualità non sono mai state nascoste, sin dalla giovane età. La crescita però è stata esponenziale negli ultimi mesi e questa nessuno se la sarebbe aspettata. Jasper Philipsen è riuscito ad entrare, nel giro di poco tempo, nella ristrettissima cerchia dei migliori velocisti al mondo.

La definitiva esplosione del talento belga dell’Alpecin-Fenix, passato professionista giovanissimo nel 2019 con la UAE Emirates (aveva 20 anni, ora 23), è arrivata in questi giorni alla Vuelta a España 2021. Già nella passata stagione aveva colto un successo di tappa nella corsa iberica, ma in questa edizione si sta proponendo come uomo da battere negli sprint, con due vittorie su tre volate disputate.

La punta di velocità massima sta a mano a mano crescendo e fermarlo, visto anche il supporto eccezionale del suo team, diventerà sempre più difficile. Diverse dimostrazioni sono arrivate anche all’ultimo Tour de France: il successo è stato sfiorato più volte (tre secondi e tre terzi posti) e Mark Cavendish, spesso, ha individuato lui come rivale più duro.

Le frazioni per velocisti in terra iberica non sono terminate e, dunque, le occasioni per ampliare ancor di più il bottino per Philipsen son tantissime. Da aggiungere ci sarà anche la ricerca alla maglia della classifica a punti: il belga è già in verde e potrebbe davvero arrivarci fino a Santiago de Compostela.

