Vuelta a España 2021: Alberto Dainese torna tra i migliori in volata. Cosa aspettarci in futuro dal velocista azzurro?

Alberto Dainese, dopo una stagione con più bassi che alti, torna a brillare nel corso della quarta tappa della Vuelta a España 2021. Il giovane sprinter veneto, campione d’Europa tra gli U23 nel 2019, infatti, è giunto quarto sull’odierno traguardo di Molina de Aragón. Il risultato, già di per sé buono, dato che la concorrenza, quest’anno, nel grande giro spagnolo, non manca, è da ritenersi ottimo poiché l’arrivo non era particolarmente adatto al padovano.

Dainese, come è normale che sia per un ragazzo così giovane, infatti, fa molta fatica a muoversi in gruppo. Quando può esplodere tutta la sua potenza, Alberto riesce a sfornare ottime volate. Sovente, però, si perde nel caos delle fasi di avvicinamento allo sprint e si ritrova troppo dietro nei momenti decisivi degli arrivi a ranghi compatti. Il finale odierno, dal punto di vista planimetrico, era assai complicato e, dunque, decisamente ostico per un corridore con le lacune del padovano.



Il portacolori del Team DSM, tuttavia, se l’è cavata in modo egregio, a dimostrazione che sta lavorando sui suoi punti deboli. Dainese è uscito bene dall’ultima curva, si è lanciato nello stesso corridoio che ha sfruttato anche Magnus Cort Nielsen, il quale è giunto terzo, e ha confezionato un’ottima volata. Oggi i primi tre ne avevano di più, ma Alberto, che in questa stagione ha corso anche molto poco, ha dimostrato, comunque, di aver ritrovato un ottimo colpo di pedale.

In futuro, Dainese, stante le grandi qualità atletiche di cui gode, può tranquillamente diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Al momento, rispetto a tanti altri colleghi, ciò che gli manca è un treno che possa pilotarlo nei finali di gara. Proprio per questo motivo, difficilmente riuscirà a vincere una tappa in questa Vuelta, dato che, al contrario di Alberto, corridori come Philipsen, Jakobsen e Demare hanno intere squadre a loro disposizione. Tuttavia, se sforna altre prestazioni come quella odierna, dovrebbe guadagnarsi la fiducia della DSM, la quale, l’anno prossimo, potrebbe valorizzarlo in modo migliore.

Foto: Team DSM | Patrick Brunt | Keep Challenging