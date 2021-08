Volata particolare quella odierna, nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2021. Nella frazione con partenza da Belmez ed arrivo in quel di Villanueva de la Serena la Deceuninck Quick-Step ha dominato in lungo e in largo, con un’accelerazione devastante che ha messo in crisi tutti.

Nonostante la foratura di Fabio Jakobsen, velocista del Wolfpack, è arrivata comunque la vittoria con Florian Senechal. Non è riuscito a dar tutto nello sprint il nostro Alberto Dainese che in ogni caso trova un altro piazzamento di lusso: terzo, dietro anche a Matteo Trentin.

Il commento del velocista tricolore: “I ragazzi hanno fatto un buon lavoro per aiutarmi a tenermi al sicuro dall’inizio oggi. Abbiamo avuto Thymen che ci ha aiutato con l’inseguimento nella parte iniziale per mantenere la fuga vicina e preparare lo sprint. Negli ultimi chilometri eravamo in una buona posizione, ma alcune altre squadre hanno preso il comando e il gruppo si è diviso nelle rotonde. Abbiamo dovuto inseguire fino al primo drappello e quando sono arrivato lì lo sprint si stava quasi partendo. Ho dato tutto quello che potevo sul traguardo e alla fine sono arrivato terzo”.

