Da domani il volley maschile italiano volta pagina. Dopo sei anni Gianlorenzo Blengini lascia il timone della Nazionale e al suo posto arriva Fefè De Giorgi, un avvicendamento al contrario rispetto a ciò che accadde qualche mese fa a Civitanova quando Blengini prese il posto di De Giorgi.

De Giorgi si ritrova in mano una squadra da rinnovare ma non completamente, nel segno della continuità e già gli Europei in programma ad agosto saranno il primo banco di prova per gli azzurri. Su cosa interverrà Fefè De Giorgi? Sicuramente sarà costretto a lavorare sia sul ruolo di martello ricevitore, visto l’addio di Juantorena.

Non mancano le alternative a De Giorgi che partirà da Lavia e Michieletto ma avrà sicuramente l’imbarazzo della scelta tra i giovani rampanti Recine, Bottolo e Gardini ma si potrebbe cercare di recuperare anche un giocatore come Lanza che è stato escluso in extremis da Tokyo ma ha esperienza e qualità per aiutare la crescita del gruppo azzurro.

De Giorgi dovrà fare delle scelte anche nel ruolo di libero per il dopo-Colaci, un altro azzurro destinato a lasciare dopo Tokyo. Fabio Balaso è in prima fila ma Federici e Scanferla possono assicurare fin da ora altre soluzioni interessanti.

Il lavoro più duro sarà quello alla ricerca di un opposto di livello. Zaytsev potrebbe essere arrivato al capolinea azzurro ma il ritorno in Italia potrebbe rivitalizzare lo Zar che, per età e voglia di riscatto, non è escluso che possa continuare la sua avventura in azzurro. Una decisione che toglierebbe di impiccio, almeno subito, De Giorgi che potrebbe concentrarsi sulla qualità del gioco.

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli