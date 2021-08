Volley, Italia-Svizzera 3-0: le pagelle delle azzurre. Bene Malinov e Gennari dalla panchina

OFELIA MALINOV 7: Affronta nel migliore dei modo il ruolo di riserva. entra con la giusta determinazione e fa girare bene la squadra. Qualche imprecisione qua e là ma il messaggio di disponibilità a Mazzanti è chiaro e viene lanciato con i fatti.

PAOLA EGONU 6: Alterna cose bellissime, sia in battuta che in attacco, a momenti in cui sembra che funzioni poco o nulla. Appena va sotto ritmo fatica ad essere efficace e va in sofferenza. Fortunatamente le partite con dosi edulcorate di adrenalina sono finite.

ALESSIA GENNARI 7: E’ la nota positiva della giornata. Si vede che ha voglia di mettersi in mostra e di mettere qualche dubbio nella mente di Davide Mazzanti. Arrivano 13 punti con il 48% in attacco, 2 ace, 1 muro. Discreta la ricezione, l’Italia può contare su un’alternativa di sostanza: si sapeva ma è sempre meglio avere la conferma dal campo.

ANNA DANESI 6.5: Bene a muro dove arrivano 4 punti e tanti palloni sporcati, un po’ meno bene in attacco dove c’è qualche errore di troppo (38% in attacco) ma è la partita che serviva per eseguire un adeguato rodaggio in vista dei prossimi (si spera tanti) impegni.

SARA BONIFACIO 6.5: Situazione inversa rispetto a Danesi. bene in attacco con un buon 56% e 5 palloni messi a terra, meno bene a muro dove fatica a prendere le misure all’attacco avversario.

ELENA PIETRINI 6.5: E alla quinta partita prese un po’ di fiato. In realtà inizia molto forte, poi quando la posta in palio non è più alta si concede un pizzico di relax, commette qualche errore più del solito, chiude con un 42% in attacco al di sotto dei suoi standard e con quasi il 50% in ricezione.

MONICA DE GENNARO 6.5: Ordinaria amministrazione con un paio di insoliti errori in ricezione che abbassano la percentuale. Non c’è bisogno di strafare.

Foto Cev