Volley, Italia-Belgio agli ottavi degli Europei. Squadra insidiosa, le schiacciatrici giocano in A1

L’Italia affronterà il Belgio negli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo lunedì 30 agosto (ore 17.00) alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) per affrontare un avversario decisamente ostico e da prendere con le pinze. Le ribattezzate Yellow Tigers erano lanciatissime verso il secondo posto nella Pool A dopo aver sconfitto la Russia al tie-break rimontando dallo 0-2, ma all’ultima partita sono clamorosamente scivolate contro la Francia (1-3) e hanno così terminato la fase a gironi in quarta posizione. Per il resto sconfitta per 3-0 contro la favorita Serbia, successi su Azerbaijan e Bosnia Erzegovina.

Un incrocio non così fortunato per la nostra Nazionale, prima nella Pool C grazie soprattutto al successo sulla Croazia e che sembrava destinata alla sfida da dentro o fuori contro la Francia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno disputare una partita di assoluto spessore tecnico se vorranno avere la meglio contro il sestetto guidato da Gert van de Broek e proseguire il cammino nella rassegna continentale, regalandosi un probabile quarto di finale contro la Russia (grande favorita contro la Bielorussia).

La grande stella Lise Van Hecke non è presente in questo torneo, ma il Belgio resta una formazione rognosa da affrontare, perché fa affidamento su una buona esperienza e su un attacco di qualità, oltre che su un paio di giocatrici di eccellente spessore. La più temibile è indubbiamente la schiacciatrice Britt Herbots, ben conosciuta dal pubblico italiano visto che milita a Novara (dopo un passato a Busto Arsizio): Cristina Chirichella, Sofia D’Odorico e Sara Bonifacio la conoscono molto bene visto che sono sue compagne di squadra. Il martello fa coppia con Celine van Gestel, apprezzata attaccante di Firenze, dove Sylvia Nwakalor è opposto in diagonale con Carlotta Cambi.

La regista è la discreta Ilka van de Vyver, appena accasatasi allo Stoccarda e con alle spalle una stagione in Serie A1 (con Firenze nel 2015-2016). Non c’è l’opposto di razza, visto che contro la Francia ha giocato Silke van Avermaet, centrale del Mulhouse. Le due centrali propriamente di ruolo sono Marlies Janssens (attenzione ai suoi muri) e Dominika Sobolska, mentre il libero è Britt Rampelberg (assente Valerie Courtois, sorella del calciatore Thibaut, portiere titolare della loro Nazionale).

Foto: CEV