Volley, infortunio per Sarah Fahr. Si teme per i legamenti del ginocchio destro

Sarah Fahr si è infortunata nel corso del terzo set di Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi degli Europei di volley femminile. Le azzurre erano totalmente in controllo della partita, avevano vinto i primi due set ed erano in vantaggio di sette punti nella frazione che ha posto termine all’incontro. La centrale è purtroppo ricaduta male dal muro ed è uscita dal campo aiutata dai sanitari, fin da subito si è temuto per l’integrità fisica della 19enne e si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

La Federvolley ha fin da subito parlato di un trauma distorsivo al ginocchio destro, la cui entità sarebbe stata valutata nelle ore successive al match contro il sestetto di Daniele Santarelli. Nei servizi mattutini confezionati da RaiSport si è parlato di un allarme per i legamenti dell’articolazione. Ne sapremo di più nel corso della giornata odierna, chiaramente l’infortunio della giocatrice di Conegliano rappresenta un problema per la nostra Nazionale e limita la rotazione delle centrali a disposizione del CT Davide Mazzanti.

Il tecnico aveva alternato Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sarah Fahr durante le prime quattro uscite nella rassegna continentale. L’Italia tornerà in campo questa sera (ore 20.00) a Zara (Croazia) per affrontare la Svizzera nell’ultimo incontro della fase a gironi: le azzurre sono già certe del primo posto nella Pool C, ma vorranno chiudere in bellezza e inseguono la quinta affermazione consecutiva partendo con tutti i favori del pronostico.

L’Italia dovrebbe affrontare la Francia agli ottavi di finale, poi potrebbe incrociare il Belgio ai quarti di finale e successivamente una tra Bulgaria-Svezia e Germania-Olanda. Sicuramente, grazie alla vittoria di ieri sera contro la Croazia e al successo nel raggruppamento, sono state evitate Serbia e Turchia fino all’eventuale finale: il tabellone della fase a eliminazione diretta non sembra essere malvagio, a patto che la nostra Nazionale esprima un gioco degno di nota come successo ieri sera contro le padrone di casa.

