Alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara, l’Italia ha chiuso la Pool C degli Europei femminili 2021 di volley conquistando la quinta vittoria su cinque partite disputate. La azzurre, pur faticando più del previsto, hanno battuto la Svizzera 3-0. Paola Egonu e compagne hanno vinto i tre set coi punteggi di 25-17, 25-18, 27-25. Soprattutto nell’ultima frazione di gioco, le elvetiche sono riuscite a dare più di qualche grana alle ragazze di coach Mazzanti e hanno anche avuto un match point.

Le azzurre, ora, torneranno in campo lunedì 30 agosto, per gli ottavi di finale che le vedranno impegnate contro il Belgio. La compagine belga sarà sicuramente un’avversaria da non sottovalutare, dato che è giunta quarta nel temibile Pool A e ha raccolto tre vittorie in cinque incontri disputati.



Queste le dichiarazioni rilasciate al termine del match dall’allenatore dell’Italia Davide Mazzanti: “Sono soddisfatto del percorso fatto fino ad ora. Facciamo fatica forse con attaccanti un po’ diversi rispetto al solito, come in parte avvenuto nella partita contro la Slovacchia, ma nel complesso ho visto tante risposte positive dal campo. Soprattutto nel secondo set ho viso buone cose anche nell’assistenza, nel contrattacco soluzioni che stavamo cercando e che sono venute fuori nel gioco. Domani abbiamo il trasferimento e faremo un po’ di lavoro fisico, poi riprenderemo gli allenamenti a Belgrado per preparare al meglio gli ottavi“.

Foto: Lapresse