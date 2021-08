Volley Femminile, Europei 2021. En plein azzurro nel girone: battuta 3-0 anche la Svizzera con qualche patema

Quinta vittoria consecutiva per l’Italia nel girone che si chiude a punteggio pieno per le azzurre che superano, non senza qualche sussulto, 3-0 la Svizzera con una gara disputata con la mente già alla fase ad eliminazione diretta. Partita giocata a sprazzi dalla squadra di Mazzanti, che ha dominato il primo set, che serviva per vincere il girone, e poi è andata incontro a qualche black out di troppo, tenendo in partita nei due set successivi la modesta squadra elvetica, brava comunque a mettere a più riprese in difficoltà le azzurre.

C’è da conquistare un set per sistemare la questione primo posto e Davide Mazzanti rivoluziona solo in parte la squadra. Al centro sono titolari Danesi, designata come sostituta di Fahr che è già in Italia e Sara Bonifacio, debuttante a questo Europeo. In banda c’è Alessia Gennari per Miriam Sylla, mentre in regia gioca Ofelia Malinov per Alessia Orro.

Le azzurre ci mettono un po’ a carburare anche per l’entusiasmo con cui scendono in campo le elvetiche ma, sull’11-10 (errore in primo tempo di Danesi) arriva il break di 4-0 per la squadra di Mazzanti che fa leva sul servizio di Pietrini (15-11). Gennari suona la carica con tre attacchi vincenti da zona 4 (20-13). Pietrini (7 punti nel set) completa l’opera, l’Italia non si ferma più ed è proprio Gennari a chiudere sulle mani alte del muro avversario: 25-17.

Le azzurre staccano la testa in avvio di secondo set e regalano un bell’handicap alle avversarie (0-5). La Svizzera capisce che c’è spazio per l’impresa e alza il livello mantenendo il vantaggio fino al 7-12, grazie anche a qualche errore di troppo delle azzurre che provano a riportarsi sotto sul 13-11. L’aggancio arriva a quota 15 grazie a tre errori consecutivi delle elvetiche e poi ci pensa Egonu a mettere la freccia con cinque punti consecutivi (tre ace compresi) per il 21-16. A completare l’opera ci pensano Pietrini e Bonifacio nel finale: 25-18.

In avvio di terzo parziale è il muro di Egonu e Danesi scava il primo solco per le azzurre (8-4). Il set procede ad elastico. Le azzurre, avanti 11-6, si fanno rimontare fino all’11-11, poi ripartono (16-13) ma le svizzere sono ancora lì: 16 pari. Le azzurre riprovano sul 20-17 con Gennari sugli scudi ma non basta perché le elvetiche pareggiano a quota 22 e hanno anche un set ball, sul 23-24 ma l’Italia non si arrende, ribalta la situazione con egonu e sfrutta un errore delle rivali per il 27-25 che firma il 3-0.

Top scorer del match una Egonu non particolarmente continua (44% la sua percentuale in attacco) con 19 punti all’attivo, mentre 13 punti a testa li hanno messi a segno Pietrini e una buona Gennari. In casa svizzera 12 punti per Kunzler, 10 per Van Rooij.

Foto Cev