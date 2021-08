Volley femminile, tabellone Olimpiadi Tokyo: orari, programma, date, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale. C’è Italia-Serbia!

Si è delineato il tabellone delle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda il volley femminile. L’Italia affronterà la Serbia in uno scontro che si preannuncia titanico e che metterà a durissima prova la nostra Nazionale, chiamata a sfidare l’avversario più forte del lotto. Le azzurre incroceranno le Campionesse del Mondo in quello che sarà il remake della finale dei Mondiali 2018, vinta appunto dalle slave al tie-break.

Le ragazze del CT Chicco Blengini cercheranno il colpaccio, in modo da garantirsi la semifinale contro la vincente di USA-Repubblica Dominicana (americane nettamente favorite). Dall’altra parte del tabellone, invece, è attesissimo il big match tra Brasile e Russia, mentre la Turchia partirà con i favori del pronostico contro la Corea del Sud.

Di seguito il il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei quarti di finale di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

TABELLONE VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI

Brasile vs Russia

Corea del Sud vs Turchia

Serbia vs Italia

Repubblica Dominicana vs USA

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI

QUARTI DI FINALE:

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 Corea del Sud vs Turchia

06.00 USA vs Repubblica Dominicana

10.00 Italia vs Serbia

14.30 Brasile vs Russia

SEMIFINALI: 6 agosto. Orari da definire. Le fasce: 10.00, 14.00

FINALI: 8 agosto. Per il bronzo ore 02.00, per l’oro ore 06.30

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse