Volley femminile, Olimpiadi Tokyo 2020: i premi individuali e il miglior sestetto. Jordan Larson MVP

Si è concluso il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli USA hanno vinto sconfiggendo il Brasile per 3-0 in una finale dominata in lungo e in largo con grandissima disinvoltura. Gli States conquistano il primo oro a cinque cerchi della loro storia, riscattando le sconfitte subite nelle finali di Pechino 2008 e Londra 2012 proprio contro le verdeoro. Le ragazze di coach Karch Kiraly hanno giocato di squadra e sono risultate decisamente le migliori, tra l’altro asfaltando la favorita Serbia in semifinale.

Jordan Larson è stata premiata come MVP, miglior giocatrice del torneo. La schiacciatrice statunitense ha fatto la differenza e si è meritata il riconoscimento proprio come le sue compagne di squadra: Jordyn Poulter miglior palleggiatrice, Michelle Bartsch-Hackey è l’altra miglior schiacciatrice, la centrale Haleigh Washington e il libero Justine Wong-Orantes. La palma di miglior opposto finisce comprensibilmente nelle mani della serba Tijana Boskovic (33 punti nella finalina per il il bronzo vinta contro la Corea del Sud), la seconda centrale nel Dream Team è la brasiliana Caroline De Oliveira Saad Gattaz. Di seguito tutti i premi individuali ed il sestetto tipo del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

PREMI INDIVIDUALI OLIMPIADI VOLLEY FEMMINILE: MIGLIOR SESTETTO

MVP (Miglior giocatrice del torneo): Jordan Larson (USA)

Miglior palleggiatrice: Jordyn Poulter (USA)

Miglior opposto: Tijana Boskovic (Serbia)

Miglior schiacciatrice #1: Jordan Larson (USA)

Miglior schiacciatrice #2: Michelle Bartsch-Hackey (USA)

Miglior centrale #1: Haleigh Washington (USA)

Miglior centrale #2: Caroline De Oliveira Saad Gattaz (Brasile)

Miglior libero: Justine Wong-Orantes (USA)

Foto: Lapresse