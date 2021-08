Una débâcle. Non c’è altro modo di di descrivere l’eliminazione della Nazionale azzurra di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di coach Mazzanti sono state infatti sconfitte sonoramente dalla Serbia ai quarti di finale con un secco 3-0.

Una partita senza storia, dove le nostre avversarie si sono dimostrate ampiamente superiori in ogni momento del match, imponendo il loro gioco, soprattutto nel secondo set, concluso con un mortifero 14-25, e ruggendo con grande carattere nel momento più delicato dell’incontro, ovvero il terzo parziale, caratterizzato un super recupero da uno svantaggio di -4.

Ma cosa non ha funzionato nella compagine azzurra? Non sa spiegarselo Miriam Sylla, schiacciatrice palermitana intervenuta ai microfoni della Gazzetta Dello Sport per una breve dichiarazione: “Non so che dire, non era quello che avevamo immaginato e non siamo mai stati in gara contro la Serbia. Che cosa non ha funzionato non lo so, altrimenti sarei una stupida e avremmo potuto farlo prima. So che abbiamo il cuore spezzato. Davvero. So che hanno sofferto i tifosi da casa e anche chi era qui a Tokyo, ma le prime a stare male siamo noi, e stiamo malissimo“.

L’Italvolley femmminile tornerà in campo già tra pochi giorni in occasione dei Campionati Europei, in programma dal 18 agosto al 4 settembre in Serbia, Bulgaria, Croazia (luogo dove giocheranno le azzurre nella fase ai gironi) e Romania.

Foto: LaPresse