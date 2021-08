Volley femminile, Europei 2021: Beatrice Parrocchiale e Sara Bonifacio saranno convocate

Manca ancora l’ufficialità (arriverà a breve) ma tutti gli indizi lasciano presagire che, tra le convocate degli Europei che scatteranno la prossima settimana in Serbia, Croazia, Bulgaria e Romania ci saranno almeno due novità nel gruppo guidato da Davide Mazzanti.

All’Europeo, a differenza dei Giochi Olimpici, si potranno convocare due liberi e la scelta di Mazzanti è caduta su Beatrice Parrocchiale che si sta allenando in questi giorni con la Nazionale Under 18 di Marco Mencarelli e ieri era in panchina nella sfida amichevole persa dalle azzurrine contro la Polonia (1-3). Il libero della Saugella Monza ha già fatto parte del gruppo azzurro sia ai Mondiali 2018 in Giappone (argento per l’Italia) sia agli ultimi Europei del 2019 (bronzo per le azzurre).

L’altra novità è al centro e si chiama Sara Bonifacio. All’appello alla rassegna continentale (che scatta il 18 agosto) mancherà infatti Raphaela Folie che ieri su Instagram ha dichiarato che salterà gli Europei per completare il ciclo di cure che le occorrono per guarire dai problemi che l’hanno assillata a intermittenza per tutta la scorsa stagione. Sempre su Instagram a “spoilerare” il nome della sostituta di Folie è stata Carlotta Cambi che in un post ha ringraziato la società del Turris Pisa che ha permesso a lei e Bonifacio di allenarsi in preparazione all’Europeo.

“Cioè, fermi tutti, solo Sara Bonifacio va all’Europeo, io sono stata schiavizzata per alzarle qualche pallone, perchè diciamocelo, che mondo sarebbe senza palleggiatori?” Ha scritto la alzatrice toscana che aveva fatto parte del gruppo azzurro ai Mondiali 2018.

Foto Fivb