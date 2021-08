Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di volley femminile, in programma dal 18 agosto al 4 settembre tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria. Alla rassegna continentale parteciperanno 14 atlete, desiderose di riscattarsi dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 subita la scorsa settimana.

Il gruppo non ha subito grosse variazioni rispetto a quelle dei Giochi: sono uscite la centrale Raphaela Folie e l’opposto Indre Sorokaite, entrano Sara Bonifacio e Sylvia Nwakalor. Si aggiungono il libero Beatrice Parrocchiale e la schiacciatrice Alessia Gennari (in Giappone erano disponibili soltanto dodici posti). L’opposto Paola Egonu sarà dunque chiamata a un pronto riscatto dopo l’opaca prestazione offerta a Tokyo, giocherà in diagonale con Ofelia Malinov e/o Alessia Orro.

La speranza è che la capitana Miriam Sylla stia meglio dal punto di vista fisico e possa affiancare Caterina Bosetti e/o Elena Pietrini. Anna Danesi, Cristina Chirichella e Sarah Fahr sembrano poter essere le centrali di riferimento, mentre il libero titolare sarà Monica De Gennaro.

Il CT Davide Mazzanti ha dichiarato attraverso i canali federali: “I cambi di Folie e Sorokaite erano già stati concordati prima dell’Olimpiade. Sia con Raphaela che con Indre eravamo d’accordo che il loro percorso stagionale terminasse con il torneo di Tokyo 2020. Al loro posto ho voluto chiamare Bonifacio e Nwakalor, due giocatrici che si sono messe in mostra nella VNL e mi è sembrato giusto premiarle: l’Europeo sarà un’occasione per rimettersi in gioco. Le convocazioni di Parrocchiale e Gennari facevamo sempre parte dei programmi, hanno lavorato con il gruppo olimpico per tutto il periodo di preparazione”. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2021 di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

SCHIACCIATRICI: Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Alessia Gennari

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Sara Bonifacio

LIBERO: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

