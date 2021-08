L’Italia si conferma a punteggio pieno e porta a casa la terza vittoria consecutiva a Zara in occasione della fase a gironi dei Campionati Europei di volley femminile 2021, imponendosi per 3-1 sulla Slovacchia con i parziali di 25-19, 25-18, 25-27, 25-17. Prestazione complessivamente negativa per le azzurre, che perdono il primo set del torneo contro un avversario decisamente inferiore in attesa dello scontro diretto decisivo per il primato del gruppo C con la Croazia.

“Questa sera c’è ancora mancato il nostro ritmo perché abbiamo iniziato il primo set con tanti errori, facendo un po’ fatica a imprimere il ritmo. Poi è diminuito il numero degli errori perché è diminuito il rischio sia in battuta che in attacco. In quel momento loro hanno avuto più spazio per fare le loro cose e lì la partita si è complicata”, il commento del tecnico italiano Davide Mazzanti dopo il match.

“E’ venuto fuori un match di fatica perché abbiamo perso il filo del discorso nel muro-difesa e abbiamo fatto fatica, senza quel rischio, a mettere palla a terra. Nel quarto set, con una fatica enorme, ci siamo rimessi lì palla su palla e, anche se non è stata una partita di qualità come ci saremmo aspettati, è stato un match che ci ha allenato a stare lì, a faticare e soffrire. E quest’ultimo è un aspetto che ha dato un valore alla gara di questa sera”, conclude il C.T. azzurro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale anche da alcune giocatrici.

ANNA DANESI: “Sono contenta di aver potuto dare il mio contributo questa sera, anche per dare un po’ di respiro a Fahr e alle altre centrali. Nel corso della partita c’è stato un passaggio a vuoto e loro hanno difeso tantissimo, noi a muro siamo state poco ordinate rispetto a quello che sappiamo fare. Contro queste squadre la fase break diventa difficile. Dovremo cercare di lavorare su questo aspetto che è quello che ci è mancato di più in questa partita. Mercoledì incontreremo la Croazia e sappiamo che sarà il big match di questo girone. Domani abbiamo la possibilità di mettere a posto quello che non è andato stasera e studiare le nostre prossime avversarie”.

ALESSIA GENNARI: “Sono molto contenta di essere tornata un po’ più in campo perché era da tanto che non giocavo più una partita ufficiale soprattutto con la Nazionale. Per me è stata una grandissima emozione e sono contenta del risultato. Ci siamo un po’ complicate la vita, soprattutto nel terzo set. Giocare punto a punto, e avere un avversario che ti mette in difficoltà, è un ottimo banco di prova per le partite che verranno. Penso ad esempio alla prossima nel corso della quale affronteremo la Croazia che è una squadra che gioca una pallavolo più simile alla nostra. Proprio per questo penso che mercoledì potremo trovarci maggiormente a nostro agio in certe situazioni di gioco. E’ chiaro però che dovremo metterci qualcosa di più perché con squadre più fisiche e più strutturate rischiamo di fare fatica. Credo però che abbiamo tutti i numeri per poter fare bene”.

Foto: Lapresse