VIDEO Roma-Fiorentina 3-1, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisiva la doppietta di Veretout

Il calcio in Italia ha visto proseguire la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: in uno dei due match delle ore 21.00 la Roma ha vinto per 3-1 in casa contro la Fiorentina. Padroni di casa in vantaggio con Mkhitaryan al 26′, pareggio nella ripresa di Milenkovic al 60′, poi Veretout sigla la doppietta decisiva al 64′ ed al 79′.

HIGHLIGHTS ROMA-FIORENTINA 3-1

IL VANTAGGIO DELLA ROMA

Instant impact! ⚡ Tammy Abraham assists Henrikh Mkhitaryan for Roma's first goal of the season 🔥 pic.twitter.com/OEk828lPvO — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL PAREGGIO DELLA FIORENTINA

The control. The finish. Nikola Milenković finds the equalizer for Fiorentina 🔥 pic.twitter.com/O2e0cjOtRE — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL SECONDO VANTAGGIO DELLA ROMA

VAR SAVES THE DAY AGAIN 👀 Tammy Abraham with two assists in his Roma debut 💪 pic.twitter.com/YCd91tMEI0 — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL 3-1 DELLA ROMA

