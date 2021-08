Peter Burling si ferma davvero ad un passo da un risultato storico e si deve accontentare della medaglia d’argento in coppia con Blair Tuke ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella classe 49er. Il timoniere neozelandese, vincitore lo scorso marzo della Coppa America con Emirates Team New Zealand, ha sfiorato una doppietta leggendaria ma alla fine si è dovuto arrendere per un solo punto ai britannici Fletcher-Bithell dopo una Medal Race al cardiopalma.

“La nostra campagna era incentrata principalmente sul tentativo di tornare qui e vincere una medaglia d’oro; e arrivare così vicino rende le emozioni ancora più contrastanti. Ma penso che Blair lo abbia riassunto abbastanza bene. Vincere una medaglia olimpica per il tuo paese è un momento piuttosto speciale quindi siamo davvero entusiasti“, ha dichiarato Burling (fonte: New Zeland Herald) dopo la regata..

“E’ stata una settimana molto tirata, ma i ragazzi britannici sono partiti bene oggi e siamo tornati in una buona posizione alla prima boa, stavamo spingendo forte – racconta il prodiere Blair Tuke – I ragazzi tedeschi hanno fatto una buona mossa in fondo alla prima poppa e si sono messi subito tra noi e gli inglesi. Era lo scenario peggiore per noi ed è così che è andata a finire. Difficile, difficile, difficile, ma comunque orgoglioso di quello che abbiamo fatto questa settimana”.

Foto: Lapresse