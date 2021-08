Vanessa Ferrari è chiamata all’appuntamento della vita: lunedì 2 agosto (ore 10.57) andrà in scena la finale al corpo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi, si presenta col miglior punteggio di qualifica e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Quali sono le avversarie che la bresciana si troverà di fronte in pedana?

La statunitense Jade Carey ha sempre battuto Vanessa durante la Coppa del Mondo negli ultimi due anni, ma adesso la Ferrari è decisamente migliore rispetto a quella vista nel circuito qualificante ai Giochi. Non va però dimenticato che la 21enne ha vinto l’argento di specialità ai Mondiali 2017 e in qualifica ha ottenuto un ottimo 14.100. Da segnalare, però, che ieri l’americana è andata in crisi totale al volteggio e quanto successo potrebbe avere rilasciato delle scorie. Il suo esercizio è sbilanciato sull’acrobatica, non eccelle per artisticità e questo potrebbe fare la differenza.

La brasiliana Rebeca Andrade va seriamente presa in considerazione. La 22enne si presenta col 14.066 della qualifica, nel frattempo ha vinto l’argento nel concorso generale e l’oro al volteggio: dopo aver rotto il crociato per tre volte sembra essere entrata in una nuova dimensione, il suo esercizio è ben bilanciato e avrà il vantaggio di esibirsi per ultima. Spaventano le due russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova, entrambe autrici di 14.000 nel turno preliminare e poi capaci di vincere il titolo a squadre. La capitana è stata bronzo ai Mondiali 2019 e ha vinto gli Europei 2017 (oltre all’argento continentale due mesi fa), mentre la giovane sarà arrabbiata per l’esclusione dall’all-around e vuole tornare a casa con una medaglia individuale: Miss Ginnastica si distingue per eleganza e precisione, la sua giovane compagna è un po’ più debole dal punto di vista acrobatico.

Fa paura la britannica Jessica Gadirova, quinta con 14.033: stiamo parlando della Campionessa d’Europa in carica, a Basilea si impose nettamente nella gara in cui Vanessa fu terza (ma di rientro dal Covid-19). Classe e qualità per questa ragazza di origini azere, non sembra sentire l’emozione, ma non è inscalfibile. Non va dimentica la giapponese Mai Murakami: si è qualificata con l’ultimo punteggio utile (13.933), poi ha giocato col 14 tra finale a squadre e all-aroun, tra l’altro gareggerà in casa e può alzare il suo tasso agonistico. Entra come ripescata la britannica Jennifer Gadirova, per sostituire Simone Biles, ma non sembra poter essere un fattore.

