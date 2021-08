US Open 2021, sorteggio italiane: Camila Giorgi-Halep al 1° turno. Presenti Errani, Paolini e Trevisan

Gli US Open 2021 sono sempre più vicini ad aprire i battenti. Dal 30 agosto si comincerà a battagliare per il quarto torneo dello Slam e si deciderà chi sarà la nuova detentrice del titolo di Flushing Meadows dopo Naomi Osaka. Alle ore 18 si è tenuto il sorteggio dei due tabelloni; fra le donne sono quattro le rappresentanti italiane, con Camila Giorgi in testa affiancata da Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Per la vincitrice di Montreal si prospetta un primo turno tutto da gustare con Simona Halep. Almeno in condizioni normali: la tennista rumena, vincitrice in carriera di un Roland Garros e di uno Wimbledon, è stata a digiuno di tennis dagli scorsi Internazionali d’Italia a causa di un infortunio e a Cincinnati ha dovuto dare forfait prima del match con Jessica Pegula per via di un piccolo strappo all’adduttore. Da monitorare dunque sue condizioni, che potrebbero portarla anche ad una rinuncia in extremis.

Anche Sara Errani affronterà una testa di serie, ma la più bassa di tutte: per lei il debutto sarà con Ekaterina Alexandrova. La russa non viene da un momento proprio felice: negli ultimi due mesi ha vinto soltanto una partita su quattro disputate, il primo turno ai Giochi Olimpici di Tokyo contro Elise Mertens. Sarita potrebbe dunque tentare il colpo gobbo e tornare a vincere una partita a Flushing Meadows dal lontano 2015 (ma senza entrare in tabellone negli ultimi quattro anni).

Martina Trevisan avrà un incontro difficile da gestire con Coco Vandeweghe. La statunitense non è più la tennista del 2017, quando conquistò due semifinali in Australia e proprio sul cemento di casa, e gli ultimi risultati non depongono in suo favore; l’aria di casa potrebbe però farle bene. L’ultima azzurra è Jasmine Paolini, che affronterà la kazaka Yaroslava Shvedova in un match ampiamente alla portata.

Foto: LaPresse