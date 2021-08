US Open 2021: qualificazioni maschili, nove italiani in gara da Fabbiano a Pellegrino, varie prospettive complesse

E’ stato reso noto il tabellone delle qualificazioni maschili per gli US Open, ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Sono nove gli italiani che prenderanno parte alla caccia ai posti nel main draw a Flushing Meadows, anche se non di tutti le prospettive sono esattamente esaltanti. Ma andiamo con ordine.

Lorenzo Giustino è piuttosto fortunato inizialmente con l’americano Aleksandar Kovacevic, di chiare origini serbe, ma il problema è la presenza del francese Benjamin Bonzi nello spot di secondo turno, e il transalpino è numero 1 del seeding. Federico Gaio, invece, pesca l’australiano Matthew Ebden, in una sfida tra frequentatori abituali del circuito che però mai si sono trovati di fronte.

Per Roberto Marcora c’è invece il dominicano (e omonimo) Roberto Cid Subervi; nella stessa zona (possibile, ma complicato un derby al terzo turno) c’è Andrea Pellegrino, opposto al francese Constant Lestienne, che parte favorito e non solo per il precedente positivo del 2015. Continua anche il percorso dell’immortale Paolo Lorenzi, opposto al portoghese Joao Sousa (1-4 nei precedenti, ma quell’1 è a New York) in quelli che sembrano essere gli ultimi passi in carriera del senese, mentre per Filippo Baldi, tra gli ultimi a entrare, c’è il brasiliano Joao Menezes.

Thomas Fabbiano, che sull’Arthur Ashe Stadium si permise di eliminare, nel 2018, Dominic Thiem, ha un impegno non facile con lo svizzero Henri Laaksonen, con cui c’è un precedente antichissimo (2011) e vincente per il pugliese. Per Gian Marco Moroni, invece, la sfida è con il ceco Tomas Machac. Infine, una sfida tra uomini da terra rossa che si trasferisce sul veloce, con Alessandro Giannessi opposto al boliviano Hugo Dellien (1-2 i precedenti, ma nessuno a livello di circuito maggiore in senso stretto).

