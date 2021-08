US Open 2021: Camila Giorgi saluta al primo turno contro una Simona Halep in buona forma

SI interrompe subito il cammino di Camila Giorgi agli US Open 2021 per mano di Simona Halep. Un sorteggio non troppo fortunato per l’azzurra, vincitrice a Montreal, che si è incrociata con la rumena apparsa fisicamente tirata a lucido e che, dopo aver sbagliato poco e nulla per un’ora e venti, ha un po’ ceduto per la tensione. Purtroppo per la marchigiana, dopo aver ripreso il secondo set per i capelli per ben due volte, è più fallosa della sua avversaria nel tie-break e saluta lo Slam statunitense con il punteggio di 6-4 7-6.

La rumena, arrivata negli Stati Uniti con molti punti interrogativi sul suo stato di forma, non ci mette molto a dissipare i dubbi. La Halep tiene botta sul gioco aggressivo dell’azzurra, evitando di forzare il colpo. Poi la sensibilità di braccio non si perde mica all’improvviso, vincendo sempre i punti che le competono. Il match va avanti senza intoppi fino al nono gioco, quando Camila butta via un dritto facile e commette il primo fallo della partita, mostrando così il fianco: break subito e la ex numero 1 al mondo chiude la prima frazione con due ace.

Camila tenta subito di rimettere le cose a posto mettendo la testa avanti, ma senza successo. Nel secondo gioco va avanti 0-30, ma la Halep si aggrappa al servizio salvandosi. Ma purtroppo è ancora l’azzurra che si ritrova in difficoltà, non riuscendo a giocare con la leggerezza che l’ha contraddistinta a Montreal: due erroracci da fondo la portano a subire il break a metà della seconda frazione.

Il match sembra segnato, ma quando la rumena serve per il match abbassa il livello al servizio e la Giorgi sale di tono: due vincenti dei suoi e break recuperato. La Halep però non ha vinto due Slam per caso e, dopo il momento di sbandamento, torna subito aggressiva sul servizio dell’azzurra: un meraviglioso rovescio e due errori di Camila la portano di nuovo a servire per il match. La partita è però svoltata: l’azzurra ha capito che il servizio dell’avversaria, che appare assai nervosa, non è inscalfibile. In un gioco lunghissimo annulla due match point e porta il set al tie-break. L’equilibrio permane fino al 3 pari, con quattro punti persi al servizio, ma poi la Giorgi continua a sbagliare mentre la Halep mantiene in campo la palla, portandosi a casa la partita.

Tanti errori, troppi errori per la Giorgi, che chiude con un saldo vincenti-non forzati nettamente in negativo: 16-30 il suo score rispetto ad una più accorta Halep, che chiude con un più solido 14-16. La rumena ha avuto per lungo tempo un’ottima resa con la prima, a testimoniarlo il 35/44 finale; fino al decimo gioco del secondo set aveva offerto solo una palla break all’azzurra, poi diventate 6 a fine partita. Precisissima invece quando si tratta di sfruttarle, con un 3/3 a referto.

Foto: LaPresse