Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Sarah Jodoin Di Maria in semifinale dalla piattaforma. Eliminata Noemi Batki

Giornata in chiaroscuro per l’Italia al termine del preliminare dell’individuale femminile dalla piattaforma alle Olimpiadi di Tokyo. Sarah Jodoin Di Maria ha staccato con merito il biglietto per la semifinale, mentre Noemi Batki ha commesso tantissimi errori ed è stata eliminata.

Quindicesimo posto per Jodoin Di Maria, che ha totalizzato 291.05. Una buonissima gara quella dell’italo-canadese, che ha centrato la qualificazione grazie soprattutto ad un eccellente doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale. Un tuffo da 68.80 che ha lanciato l’azzurra tra le migliori diciotto.

Ventisettesimo posto, invece, per Noemi Batki. La veterana azzurra ha chiuso con un deludente 226.95. Purtroppo Batki ha sbagliato fin da subito e non è mai riuscita a cambiare l’inerzia di una gara già segnata in partenza, con il solo doppio rovesciato positivo da 58.80.

In testa alla classifica c’è la cinese Chen Yuxi (390.70), che ha preceduto la compagna di squadra Quan Hongchan (364.45) e l’americana Delaney Schnell (360.75).

Foto: LaPresse